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Saison culturelle Le Petit Prince Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Le Petit Prince Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay mardi 22 décembre 2026.

Lieu : Spectacles en Velay

Adresse : Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : mardi 22 décembre 2026

Fin : mardi 22 décembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Le Petit Prince

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 18:00:00
fin : 2026-12-22

Date(s) :
2026-12-22

D’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45  letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

Based on the work of Antoine de Saint-Exupéry.

L’événement Saison culturelle Le Petit Prince Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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