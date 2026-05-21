Saison culturelle L’expérience théâtrale Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle L’expérience théâtrale

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Pour le public comme pour les comédiens, une expérience pour rire !

Découvrez la nouvelle comédie de Laurent Ruquier L’expérience théâtrale en tournée !

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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

A laugh-out-loud experience for audiences and actors alike!

Discover Laurent Ruquier?s new comedy L?expérience théâtrale on tour!

L’événement Saison culturelle L’expérience théâtrale Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay