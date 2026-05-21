Saison culturelle Marine Leonardi, Mauvaise graine Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Marine Leonardi, Mauvaise graine

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19 2026-11-20

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant J’osais pas le dire .

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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

Marine Leonardi takes a cynical, blackly humorous look at the annoyances of everyday life, from relationships to motherhood. A liberating show that will leave you thinking: I didn’t dare say it .

L’événement Saison culturelle Marine Leonardi, Mauvaise graine Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay