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Saison culturelle NADAU Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Saison culturelle NADAU Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : Spectacles en Velay

Adresse : Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 30 octobre 2026

Fin : vendredi 30 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle NADAU

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-30 2026-10-31

La voix et la plume de Michel Maffrand. C’est la rencontre inattendue de la cornemuse landaise et de la guitare électrique, du chant traditionnel occitan et des sonorités d’aujourd’hui.
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45  letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

The voice and pen of Michel Maffrand. An unexpected encounter between the Landes bagpipes and electric guitar, traditional Occitan song and modern sounds.

L’événement Saison culturelle NADAU Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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