Saison culturelle NADAU Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay
Saison culturelle NADAU Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay vendredi 30 octobre 2026.
Le Puy-en-Velay
Saison culturelle NADAU
Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-30 2026-10-31
La voix et la plume de Michel Maffrand. C’est la rencontre inattendue de la cornemuse landaise et de la guitare électrique, du chant traditionnel occitan et des sonorités d’aujourd’hui.
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr
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English :
The voice and pen of Michel Maffrand. An unexpected encounter between the Landes bagpipes and electric guitar, traditional Occitan song and modern sounds.
L’événement Saison culturelle NADAU Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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