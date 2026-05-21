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Saison culturelle PIERØ Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Saison culturelle PIERØ Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay mercredi 28 octobre 2026.

Lieu : Spectacles en Velay

Adresse : Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 28 octobre 2026

Fin : mercredi 28 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle PIERØ

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 20:30:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

C’est au Puy-en-Velay, là où tout a commencé, que Pierø choisit de dévoiler son projet solo lors d’un concert-événement.
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45  letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

It was in Le Puy-en-Velay, where it all began, that Pierø chose to unveil his solo project at a concert-event.

L’événement Saison culturelle PIERØ Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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