Salon de l’étudiant et de l’apprentissage Auxerrexpo Auxerre
vendredi 29 janvier 2027 · Auxerrexpo · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Salon de l’étudiant et de l’apprentissage
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 10:00:00
fin : 2027-01-30 18:00:00
Date(s) :
2027-01-29 2027-01-30
L’orientation à portée de main
Le Salon de l’Étudiant et de l’Apprentissage d’Auxerre est le point de repère incontournable dans l’Yonne pour concevoir un projet d’avenir solide. Collégiens, lycéens, parents ou actifs en reconversion rencontrez en un seul lieu les institutions, CFA et grandes écoles de la région. Notre leitmotiv ? Choisir un métier avant de choisir une formation pour guider concrètement chaque profil vers la réussite. .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Salon de l’étudiant et de l’apprentissage
L’événement Salon de l’étudiant et de l’apprentissage Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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