Informations pratiques

Auxerre

Salon de l’étudiant et de l’apprentissage

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 10:00:00

fin : 2027-01-30 18:00:00

Date(s) :

2027-01-29 2027-01-30

L’orientation à portée de main

Le Salon de l’Étudiant et de l’Apprentissage d’Auxerre est le point de repère incontournable dans l’Yonne pour concevoir un projet d’avenir solide. Collégiens, lycéens, parents ou actifs en reconversion rencontrez en un seul lieu les institutions, CFA et grandes écoles de la région. Notre leitmotiv ? Choisir un métier avant de choisir une formation pour guider concrètement chaque profil vers la réussite. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Salon de l’étudiant et de l’apprentissage

L’événement Salon de l’étudiant et de l’apprentissage Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)