Salon habitat & déco Palais des expositions Valence

Valence

Salon habitat & déco

Palais des expositions 16 Avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 10:00:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Cet événement, dédié à l’aménagement, la décoration et la rénovation, rassemblera exposants locaux et grand public sur plusieurs jours. Nous attendons plus de 10 000 visiteurs et souhaitons en informer le plus grand nombre d’habitants de la région.

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Palais des expositions 16 Avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

This event, dedicated to interior design, decoration and renovation, will bring together local exhibitors and the general public over several days. We’re expecting over 10,000 visitors, and hope to inform as many of the region’s residents as possible.

L’événement Salon habitat & déco Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme