Salon Sortir en Berry Bourges

Salon Sortir en Berry

16 Boulevard Lamarck Bourges Cher

2026-03-21 10:00:00

2026-03-22 19:00:00

2026-03-21

Le salon Sortir en Berry revient au Pavillon d’Auron deux jours pour découvrir idées de sorties, loisirs et activités touristiques du territoire, avec animations et dégustations.

Le Pavillon d’Auron accueille la 3e édition du salon Sortir en Berry , un rendez-vous dédié aux activités de loisirs et au tourisme local. Pendant deux jours, découvrez une large sélection d’exposants sites de loisirs, parcs de plein air, lieux culturels, monuments, offices de tourisme et acteurs du territoire.

Le salon propose également de nombreuses animations pour tous ateliers créatifs, démonstrations artisanales, spectacle de magie, initiations sportives, jeux en famille et dégustations de produits du terroir autour d’un marché gourmand. Des animations sur stands, des rencontres avec des professionnels du tourisme et des activités pour enfants complètent ce week-end convivial. Entrée gratuite. .

16 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

The Sortir en Berry show returns to the Pavillon d?Auron: two days to discover ideas for outings, leisure and tourist activities in the region, with entertainment and tastings.

