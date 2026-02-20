Salon VINIFRANCE auxerrexpo Auxerre

Salon VINIFRANCE

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-14 10:00:00

2026-03-15 20:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Les 14 et 15 mars 2026 venez découvrir les vins français à Auxerrexpo !

Le Salon VINIFRANCE d’Auxerre accueille chaque année une cinquantaine de viticulteurs, artisans et producteurs venus de toutes les régions de France. Un moment unique pour découvrir et déguster, dans un même lieu, les produits du terroir français.

Evénement incontournable dans l’Yonne, le salon Vinifrance d’Auxerre réunit les amateurs de vin avec des producteurs venus de toute la France.

Recueillir des conseils d’experts, constituer ou enrichir votre cave, profiter d’une relation consommateur producteur sans intermédiaire et bénéficier de prix directs producteurs , voilà ce que vous promet le Salon VINIFRANCE d’Auxerre.

Les plus gourmands d’entre vous auront aussi le plaisir de déguster de délicieux mets issus de nos différents terroirs. Que vous soyez sucré ou salé, il y en a pour tous les goûts !

Découvrez de nouvelles appellations, dégustez et achetez votre vin directement auprès des producteurs. Bénéficiez de leurs conseils en direct pour sélectionner les vins qui viendront remplir votre cave et profitez de services qui feront de votre visite un vrai moment de plaisir ! .

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

