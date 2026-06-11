Scènes d’été Lolomis + Calle Mambo + DJ Vladimir Spoutnik Rue de Gesvres Beauvais

Beauvais

Scènes d’été Lolomis + Calle Mambo + DJ Vladimir Spoutnik

Rue de Gesvres Cour de la musique Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

19h La soirée s’anime en musique !

20h15 Lolomis [électro folk]

DJ Vladimir Spoutnik ouvrira la soirée avec sa joie de vivre communicative !

Bar et restauration vous seront proposées par l’ association MAIWA et le FESTIVAL BETTER’RAVE.

Par-delà les contrées balkaniques, et doté d’un instrumentarium original, les 4 artistes tressent leur harpe, leurs flûtes, leurs percussions tribales, leurs synthés et leur voix aux effets électroniques, une sorcellerie musicale subtilement raffinée. Celle-ci exhale une dimension onirique qui évoque une folk-music futuriste, atemporelle et évanescente. Lyrique et envoûtante.

21h30 Calle Mambo [électro mambo]

Forts de 13 ans de carrière, les Chiliens de Calle Mambo s’imposent comme une figure du renouveau des musiques latines. Leur signature un savant mélange d’instruments traditionnels, de sonorités électroniques et de rythmes populaires. Sur scène, une véritable tornade, pour une immersion vibrante au cœur des musiques d’Amérique latine.

+ DJ Vladimir Spoutnik

Un DJ à roulettes russe ! Ambianceur de proximité, Vladimir Spoutnik va à la rencontre du public et bouscule les codes avec bienveillance pour créer de la surprise et de l’intimité avec son public. Echauffez-vous pour des chorégraphies loufoques, des flashmobs jubilatoires, des slows langoureux et des dancefloors improvisés !

19h La soirée s’anime en musique !

20h15 Lolomis [électro folk]

DJ Vladimir Spoutnik ouvrira la soirée avec sa joie de vivre communicative !

Bar et restauration vous seront proposées par l’ association MAIWA et le FESTIVAL BETTER’RAVE.

Par-delà les contrées balkaniques, et doté d’un instrumentarium original, les 4 artistes tressent leur harpe, leurs flûtes, leurs percussions tribales, leurs synthés et leur voix aux effets électroniques, une sorcellerie musicale subtilement raffinée. Celle-ci exhale une dimension onirique qui évoque une folk-music futuriste, atemporelle et évanescente. Lyrique et envoûtante.

21h30 Calle Mambo [électro mambo]

Forts de 13 ans de carrière, les Chiliens de Calle Mambo s’imposent comme une figure du renouveau des musiques latines. Leur signature un savant mélange d’instruments traditionnels, de sonorités électroniques et de rythmes populaires. Sur scène, une véritable tornade, pour une immersion vibrante au cœur des musiques d’Amérique latine.

+ DJ Vladimir Spoutnik

Un DJ à roulettes russe ! Ambianceur de proximité, Vladimir Spoutnik va à la rencontre du public et bouscule les codes avec bienveillance pour créer de la surprise et de l’intimité avec son public. Echauffez-vous pour des chorégraphies loufoques, des flashmobs jubilatoires, des slows langoureux et des dancefloors improvisés ! .

Rue de Gesvres Cour de la musique Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

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English :

7:00 p.m.: The evening comes alive with music!

8:15 PM: Lolomis [electro-folk]

DJ Vladimir Spoutnik will kick off the evening with his infectious zest for life!

Bar and food services will be provided by the MAIWA association and the BETTER?RAVE FESTIVAL.

Drawing inspiration from the Balkans and equipped with a unique array of instruments, the four artists weave together their harps, flutes, tribal percussion, and synthsand their voices with electronic effects, creating a subtly refined musical spell. This exudes a dreamlike quality that evokes futuristic, timeless, and evanescent folk music. Lyrical and enchanting.

9:30 PM: Calle Mambo [electro mambo]

With a 13-year career under their belt, the Chilean group Calle Mambo has established itself as a leading figure in the revival of Latin music. Their signature sound: a masterful blend of traditional instruments, electronic sounds, and popular rhythms. On stage, they’re a veritable whirlwind, offering a vibrant immersion into the heart of Latin American music.

+ DJ Vladimir Spoutnik

A Russian DJ on the decks! An engaging performer who connects with the crowd, Vladimir Spoutnik reaches out to the audience and playfully breaks the rules to create surprise and intimacy with his audience. Get ready for zany dance routines, jubilant flash mobs, languid slow dances, and impromptu dance floors!

L’événement Scènes d’été Lolomis + Calle Mambo + DJ Vladimir Spoutnik Beauvais a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis