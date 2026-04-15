Séance de Ciné Cyclo en plein air, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre

Séance de Ciné Cyclo en plein air Samedi 23 mai, 21h30 Muséum d’histoire naturelle Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pour voir les courts-métrages, le public devra se relayer pour pédaler !

Manifestation proposée par la Direction Mobilités dans le cadre de Mai à vélo

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

Pour voir les courts-métrages, le public devra se relayer pour pédaler !

©Muséum, Ville d’Auxerre