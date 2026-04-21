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Semaine George Sand Aurore La Rebelle Bourges

Semaine George Sand Aurore La Rebelle Bourges

Semaine George Sand Aurore La Rebelle Bourges mercredi 3 juin 2026.

Adresse : Place Etienne Dolet

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Bourges

Semaine George Sand Aurore La Rebelle

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Danse, musique et textes s’unissent Place Etienne Dolet pour Aurore la rebelle . Un hommage vibrant à George Sand au cœur de Bourges !
Dans le cadre de la Semaine George Sand et des commémorations BourgeSand 2026, la Place Etienne Dolet devient le décor d’une création originale intitulée Aurore la rebelle .

Ce spectacle pluridisciplinaire mêle la danse, la musique et le travail sur les textes pour dresser le portrait de cette femme de lettres. À ciel ouvert, cette représentation célèbre la modernité et l’esprit de liberté d’Aurore Dupin, plus connue sous son pseudonyme George Sand.

Le rendez-vous est fixé le mercredi 3 juin à 19h. L’événement est proposé en accès libre et gratuit, invitant les passants et les passionnés à partager ce moment de mémoire artistique.   .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60  conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

Dance, music and text come together at Place Etienne Dolet for Aurore la rebelle . A vibrant tribute to George Sand in the heart of Bourges!

L’événement Semaine George Sand Aurore La Rebelle Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES

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