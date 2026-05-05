Semi-marathon le Lion Belfort
Semi-marathon le Lion Belfort dimanche 27 septembre 2026.
Belfort
Semi-marathon le Lion
Arrivée Parking Arsenal Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Départ près du château des ducs de Wurtemberg à Montbéliard et arrivée de toutes les courses face au Lion de Bartholdi.
8 000 coureurs sont attendus pour cette 41è édition.
Ambiance garantie sur le parcours des courses, 15 orchestres, des milliers de spectateurs !
En fonction de votre niveau,
5km chronométré féminin,
5km mixte non chronométré,
10km et semi marathon international,
10km et semi marathon en joëlette
Le Semi-Marathon Le Lion a obtenu le Label Or de la Fédération Française d’Athlétisme — une distinction internationale qui place l’événement parmi les 10 manifestations sur route les plus reconnues de France, aux côtés des semi-marathons de Paris, Nice, Cannes ou encore du Marseille-Cassis. .
Arrivée Parking Arsenal Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Semi-marathon le Lion
L’événement Semi-marathon le Lion Belfort a été mis à jour le 2026-04-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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