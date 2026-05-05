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Semi-marathon le Lion Belfort

Semi-marathon le Lion Belfort dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Arrivée Parking Arsenal

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Belfort

Semi-marathon le Lion

Arrivée Parking Arsenal Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Départ près du château des ducs de Wurtemberg à Montbéliard et arrivée de toutes les courses face au Lion de Bartholdi.
8 000 coureurs sont attendus pour cette 41è édition.
Ambiance garantie sur le parcours des courses, 15 orchestres, des milliers de spectateurs !
En fonction de votre niveau,
5km chronométré féminin,
5km mixte non chronométré,
10km et semi marathon international,
10km et semi marathon en joëlette
Le Semi-Marathon Le Lion a obtenu le Label Or de la Fédération Française d’Athlétisme — une distinction internationale qui place l’événement parmi les 10 manifestations sur route les plus reconnues de France, aux côtés des semi-marathons de Paris, Nice, Cannes ou encore du Marseille-Cassis.   .

Arrivée Parking Arsenal Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Semi-marathon le Lion

L’événement Semi-marathon le Lion Belfort a été mis à jour le 2026-04-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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