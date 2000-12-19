Sensation antique, Musée Museum départemental des Hautes- Alpes, Gap

Sensation antique Samedi 23 mai, 19h30 Musée Museum départemental des Hautes- Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Sur les murs de l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin » apparaissent des silhouettes de faunes, de bacchantes, de dieux, d’amours, de musiciens, des prêtes et de sacrifiant, semblant sortir d’un sanctuaire. Une création de théâtre d’ombre, qui plonge le visiteur dans une illusion poétique et nous relie aux mythes antiques. Une création de Patrick Colomb et de l’équipe de médiation du musée.

Dès 19h00

En continu et en accès libre.

Au rez-de-chaussée, exposition Mons Seleucus.

Musée Museum départemental des Hautes- Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/

Sur les murs de l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin » apparaissent des silhouettes de faunes, de bacchantes, de dieux, d’amours, de musiciens, des prêtes et de sacrifiant, semblant sortir …

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