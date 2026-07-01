SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de Bourges vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine !, Gare SNCF, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF · Bourges
Informations pratiques
SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de Bourges vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine ! Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Gare SNCF Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le poste d’aiguillage de Bourges vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine !
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Gare SNCF Place du Général-Leclerc 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Bourges 2028, Capitale européenne de la culture. Parking devant et sur le côté de la gare. Un autre parking est également disponible de l’autre côté de la passerelle.
Bus de ville Agglobus (gratuits).
Le poste d’aiguillage de Bourges vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine !
©wikipedia
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