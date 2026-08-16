Soirée Closing Festival Walls&Love 2026 Valence
samedi 12 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Soirée Closing Festival Walls&Love 2026
Parking Basse ville Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Pour cette quatrième édition, portée par l’association TBM et le collectif Sorry Graffiti avec le soutien de la Ville de Valence et de leurs partenaires, des artistes internationaux, régionaux et locaux réaliseront des œuvres dans plusieurs quartiers.
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Parking Basse ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.sorrygraffiti@gmail.com
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English :
For this fourth edition, organized by the TBM association and the Sorry Graffiti collective with support from the City of Valence and their partners, international, regional, and local artists will create works of art in several neighborhoods.
L’événement Soirée Closing Festival Walls&Love 2026 Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme
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