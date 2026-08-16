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AGENDA · Valence

Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes Les Zythonautes Valence

samedi 12 septembre 2026 · Les Zythonautes · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Les Zythonautes
Adresse
35 allée Ducret
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes

Les Zythonautes 35 allée Ducret Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 01:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Le samedi 12 Septembre, rejoignez-nous dès 18h pour une soirée inoubliable marquant notre 7ᵉ anniversaire !
Au programme
Flying Orkestar
Danse Volume Machine
DJ Set
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Les Zythonautes 35 allée Ducret Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 68 37 61 

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English :

On Saturday, September 12, join us starting at 6 p.m. for an unforgettable evening celebrating our 7th anniversary!
On the program:
Flying Orkestar
Danse Volume Machine
DJ Set

L’événement Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme

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