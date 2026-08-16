Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes Les Zythonautes Valence

Informations pratiques

Valence

Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes

Les Zythonautes 35 allée Ducret Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 01:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le samedi 12 Septembre, rejoignez-nous dès 18h pour une soirée inoubliable marquant notre 7ᵉ anniversaire !

Au programme

Flying Orkestar

Danse Volume Machine

DJ Set

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Les Zythonautes 35 allée Ducret Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 68 37 61

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English :

On Saturday, September 12, join us starting at 6 p.m. for an unforgettable evening celebrating our 7th anniversary!

On the program:

Flying Orkestar

Danse Volume Machine

DJ Set

L’événement Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme