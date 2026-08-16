Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes Les Zythonautes Valence
samedi 12 septembre 2026 · Les Zythonautes · Valence
Informations pratiques
Valence
Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes
Les Zythonautes 35 allée Ducret Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 01:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le samedi 12 Septembre, rejoignez-nous dès 18h pour une soirée inoubliable marquant notre 7ᵉ anniversaire !
Au programme
Flying Orkestar
Danse Volume Machine
DJ Set
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Les Zythonautes 35 allée Ducret Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 68 37 61
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English :
On Saturday, September 12, join us starting at 6 p.m. for an unforgettable evening celebrating our 7th anniversary!
On the program:
Flying Orkestar
Danse Volume Machine
DJ Set
L’événement Soirée Concert Anniversaire Brasserie Les Zythonautes Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme
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