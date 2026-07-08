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AGENDA · Valence

Soirée de lancement de la saison 2026/2027 du VRDR Valence

mercredi 22 juillet 2026 · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Champ de Mars
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Soirée de lancement de la saison 2026/2027 du VRDR

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Pour la première fois, nous vous donnons rendez-vous à l’occasion du Festival Sur le champ avec la Ville de Valence pour lancer ensemble une nouvelle saison qui s’annonce intense !
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10  contact@vrdr.fr

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English :

For the first time, we invite you to join us at the “Sur le champ” Festival, in partnership with the City of Valence, to kick off a new season that promises to be exciting!

L’événement Soirée de lancement de la saison 2026/2027 du VRDR Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme

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