Soirée de lancement de la saison 2026/2027 du VRDR Valence
mercredi 22 juillet 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Soirée de lancement de la saison 2026/2027 du VRDR
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Pour la première fois, nous vous donnons rendez-vous à l’occasion du Festival Sur le champ avec la Ville de Valence pour lancer ensemble une nouvelle saison qui s’annonce intense !
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr
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English :
For the first time, we invite you to join us at the “Sur le champ” Festival, in partnership with the City of Valence, to kick off a new season that promises to be exciting!
L’événement Soirée de lancement de la saison 2026/2027 du VRDR Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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