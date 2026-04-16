Soirée Hardbass The end game Auxerrexpo Auxerre
Soirée Hardbass The end game Auxerrexpo Auxerre samedi 3 octobre 2026.
Auxerre
Soirée Hardbass The end game
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : 12.99 – 12.99 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-04 07:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Une programmation électronique teintée Hard music, avec les fers de lance internationaux Manu Le Malin, Lenny Dee, Maissouille, Von Bikräv et Nout du collectif Heretik, vous y attend, mais aussi un concert Punk Lexa Pas Tout Seul, vous accueillera, ainsi que des artistes locaux.
Le côté spectaculaire ne sera pas de reste avec une scénographie dans le thème de la manifestation, accompagnée d’un écran géant LEAD et d’un show light époustouflant.
Rejoignez la famille Hardbass pour une nuit inoubliable. .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée Hardbass The end game
L’événement Soirée Hardbass The end game Auxerre a été mis à jour le 2026-04-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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