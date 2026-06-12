Soirée Magique Beauvais
Soirée Magique Beauvais vendredi 6 novembre 2026.
Beauvais
Soirée Magique
3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise
Tarif : 12 – 12 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 23:00:00
Date(s) :
2026-11-06
Un spectacle familial et immersif sera proposé le vendredi 6 novembre à l’Elispace Beauvais, en ouverture du festival organisé les 7 et 8 novembre 2026.
Un spectacle familial et immersif sera proposé le vendredi 6 novembre à l’Elispace Beauvais, en ouverture du festival organisé les 7 et 8 novembre 2026. .
3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01
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English :
An immersive family show will be staged on Friday November 6 at Elispace Beauvais, to open the festival on November 7 and 8, 2026.
L’événement Soirée Magique Beauvais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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