Beauvais

Soirée Magique

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 12 – 12 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 23:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Un spectacle familial et immersif sera proposé le vendredi 6 novembre à l’Elispace Beauvais, en ouverture du festival organisé les 7 et 8 novembre 2026.

Un spectacle familial et immersif sera proposé le vendredi 6 novembre à l’Elispace Beauvais, en ouverture du festival organisé les 7 et 8 novembre 2026. .

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01

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English :

An immersive family show will be staged on Friday November 6 at Elispace Beauvais, to open the festival on November 7 and 8, 2026.

L’événement Soirée Magique Beauvais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis