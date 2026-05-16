Soirée spéciale Ghost in the shell + L’oeuf de l’ange Cinéma Le Navire Valence
Soirée spéciale Ghost in the shell + L’oeuf de l’ange Cinéma Le Navire Valence samedi 6 juin 2026.
Valence
Soirée spéciale Ghost in the shell + L’oeuf de l’ange
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Sur justificatifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Plongez dans l’univers de Mamoru Oshii en (re)decouvrant 2 de ces films cultes. 10€ pour les 2 films. Tarifs habituels pour 1 film.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Immerse yourself in the world of Mamoru Oshii by (re)discovering 2 of his cult films. 10? for the 2 films. Regular price for 1 film.
L’événement Soirée spéciale Ghost in the shell + L’oeuf de l’ange Valence a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme
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