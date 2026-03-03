Soirée Voyage au XVIIIe siècle Nuit européenne des musées Musée de Valence Valence

Soirée Voyage au XVIIIe siècle Nuit européenne des musées

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au cours de cette soirée conviviale et festive, voyagez au coeur du siècle des Lumières et plongez dans l’univers de l’art et de l’élégance lors d’un bal costumé du 18e siècle où l’Histoire rencontre la danse.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

During this convivial and festive evening, travel to the heart of the Age of Enlightenment and plunge into the world of art and elegance at an 18th-century costume ball where history meets dance.

