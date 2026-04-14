Sortie de fouille : la villa antique de Sainte-Nitasse, Abbaye-Musée Saint-Germain, Auxerre

Sortie de fouille : la villa antique de Sainte-Nitasse Samedi 23 mai, 18h00 Abbaye-Musée Saint-Germain Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découverte dans les années 1960, la villa antique de Sainte-Nitasse a fait l’objet, en 2025, d’une nouvelle fouille archéologique préventive menée par l’Inrap. Ce vaste établissement rural se distingue par ses dimensions exceptionnelles et par les nombreux remaniements observés au fil des siècles, révélant une occupation durable et un mode de vie luxueux. L’ampleur des constructions et la qualité des aménagements témoignent du statut élevé de ses propriétaires au sein de la société gallo-romaine.

À la suite du succès des portes ouvertes du chantier en janvier 2025, cette exposition propose de revenir sur l’histoire, les méthodes de fouille et les premières interprétations du site, tout en présentant les perspectives d’études à venir.

Pour la première fois, une sélection d’objets est dévoilée au public : céramiques du quotidien, ustensiles domestiques, objets de parure et autres vestiges qui éclairent la vie des habitants de la villa.

Entre découverte scientifique et immersion dans le passé, l’exposition invite petits et grands à explorer les coulisses de l’archéologie et à mieux comprendre l’importance de ce site exceptionnel situé à quelques kilomètres d’une autre imposante villa antique : Escolives-Sainte-Camille.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr Situé dans les bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye Saint-Germain, le musée Saint-Germain offre sur trois niveaux un circuit archéologique complet de la préhistoire à la fin du Moyen Âge.

Musée Saint germain

Les collections archéologiques proviennent des fouilles anciennes et des chantiers récents à Auxerre ou dans la région.

Découverte dans les années 1960, la _villa_ antique de Sainte-Nitasse a fait l’objet, en 2025, d’une nouvelle fouille archéologique préventive menée par l’Inrap. Ce vaste établissement rural se par …

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