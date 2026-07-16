Spectacle « Au nom des roses », MUDO-Musée de l’Oise, Beauvais

Informations pratiques

Spectacle « Au nom des roses » Samedi 19 septembre, 16h30 MUDO-Musée de l’Oise Oise

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Rosa Bonheur, Rosa Parks, Rose Galland et Rosalia… Au cours d’un récit conté et chanté, faites la connaissance de quatre « Rose » et (re)découvrez des femmes au destin extraordinaire.

Lecture théâtralisée et musicale par la compagnie Atelier Môz, dans le cadre du Thalie festival.

Durée : 1h | À partir de 12 ans | Réservation obligatoire

MUDO-Musée de l’Oise 1 Rue du Musée, 60000 Beauvais, France Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33344104050 http://mudo.oise.fr [{« owner »: {« uid »: 95809547, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « mediation@mudo.oise.fr », « eventDuration »: « 60 », « venueId »: 151931, « showType »: « THEATRE-LECTURE », « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789828200000, « id »: 1}], « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ancien palais épiscopal, résidence des évêques de Beauvais, comtes de la ville et pairs de France, cet ensemble architectural a été édifié au pied de la cathédrale de Beauvais au XIIe siècle par Henri de France. Au XIVe siècle, pour affirmer son autorité suite à une émeute des habitants de la ville, l’évêque Simon de Clermont-Nesle fait ériger une entrée fortifiée munie de 2 tours. Deux siècles plus tard, le logis principal est reconstruit par l’évêque Louis Villiers de l’Isle Adam dans un esprit Renaissance. Après la Révolution, le palais reçoit plusieurs affectations : préfecture en 1800, de nouveau évêché en 1822, puis Palais de justice en 1846. En 1973, l’administration judiciaire quitte le palais et laisse la place aux collections du musée. En transports en commun : La gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée en traversant le centre-ville (lignes Paris/Beauvais et Le Tréport/Beauvais). Depuis l’aéroport, la ligne de bus 6 permet de rejoindre le centre-ville, à 5 minutes à pied du musée. En voiture : Par l’A16, à 50 minutes d’Amiens et 1h15 de Paris. Par la N31, à 1h30 de Rouen. Parkings gratuits et payants à proximité.

Rosa Bonheur, Rosa Parks, Rose Galland et Rosalia… Au cours d’un récit conté et chanté, faites la connaissance de quatre « Rose » et (re)découvrez des femmes au destin extraordinaire.

Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE, Buste de jeune femme © GrandPalaisRmn (MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean