Cahors

Spectacle autour de l’exposition ‘D’une rive à l’autre de Marc Petit

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Denis Lavant, Antoine Bataille et ses musiciens un acteur, un chanteur, des musiciens pour une plongée sensible

dans le monde de Marc Petit

Denis Lavant, Antoine Bataille et ses musiciens un acteur, un chanteur, des musiciens pour une plongée sensible

dans le monde de Marc Petit. Entre poésie jazz & littérature rock.

Denis LAVANT figure incontournable du cinéma et du théâtre français, il est reconnu pour son jeu à la croisée de l’expression gestuelle, de l’endurance physique et de la tension émotionnelle.

Antoine BATAILLE musicien auteur compositeur, accompagné du violoniste iconoclaste Khoa-Vu-Nguyen et du batteur jazz Tom Drevet interprétera les morceaux de son dernier album Sable.

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

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English :

Denis Lavant, Antoine Bataille and his musicians: an actor, a singer, musicians for a sensitive dive

into Marc Petit’s world

L’événement Spectacle autour de l’exposition ‘D’une rive à l’autre de Marc Petit Cahors a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot