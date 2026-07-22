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Spectacle: Benoit Turjman -Le voisin 2 Comedy Palace Valence

samedi 21 novembre 2026 · Comedy Palace · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Comedy Palace
Adresse
12 rue Pasteur
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12 12 Tarif réduit (adhérents, étudiants et lycéens, demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)

Valence

Spectacle: Benoit Turjman -Le voisin 2

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
(adhérents, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 20:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Dans ce spectacle sans paroles, Le Voisin, personnage aussi maladroit qu’attachant, vous embarque dans une comédie romantique pleine de musique, de danse, de tendresse et de fantaisie. Un moment drôle, léger et résolument réjouissant.
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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83  contact@comedypalace.fr

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English :

In this wordless show, Le Voisin—a character as clumsy as he is endearing—takes you on a journey through a romantic comedy filled with music, dance, tenderness, and whimsy. A funny, lighthearted, and thoroughly delightful experience.

L’événement Spectacle: Benoit Turjman -Le voisin 2 Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme

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