Spectacle: Benoit Turjman -Le voisin 2 Comedy Palace Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle: Benoit Turjman -Le voisin 2

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

(adhérents, étudiants et lycéens,

demandeurs d’emplois, moins de 16 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 20:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Dans ce spectacle sans paroles, Le Voisin, personnage aussi maladroit qu’attachant, vous embarque dans une comédie romantique pleine de musique, de danse, de tendresse et de fantaisie. Un moment drôle, léger et résolument réjouissant.

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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

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English :

In this wordless show, Le Voisin—a character as clumsy as he is endearing—takes you on a journey through a romantic comedy filled with music, dance, tenderness, and whimsy. A funny, lighthearted, and thoroughly delightful experience.

L’événement Spectacle: Benoit Turjman -Le voisin 2 Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme