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AGENDA · Valence

Spectacle breakdance Kinetic Art & Humus Lux Scène Nationale Valence

vendredi 13 novembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Lux Scène Nationale
Adresse
36, Boulevard Général De Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 23

Valence

Spectacle breakdance Kinetic Art & Humus

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Au programme contorsions, breakdance et portés vertigineux. Deux spectacles complémentaires autour des transformations du corps venez défier la gravité !
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

On the program: contortion, breakdancing, and dizzying lifts. Two complementary shows exploring the body’s transformations: come defy gravity!

L’événement Spectacle breakdance Kinetic Art & Humus Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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