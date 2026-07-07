Spectacle breakdance Kinetic Art & Humus Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle breakdance Kinetic Art & Humus

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Au programme contorsions, breakdance et portés vertigineux. Deux spectacles complémentaires autour des transformations du corps venez défier la gravité !

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

On the program: contortion, breakdancing, and dizzying lifts. Two complementary shows exploring the body’s transformations: come defy gravity!

L’événement Spectacle breakdance Kinetic Art & Humus Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme