Spectacle Contexte Akim Omiri Bourges vendredi 6 novembre 2026.
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-06
2026-11-06
Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez vérifier par vous même ;)
Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle Contexte , le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la Cancel Culture en passant par le complotisme.
Hilarant et salvateur.
Auteur Akim Omiri, Kaza
Artiste Akim Omiri
Metteur en scène Kaza .
7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr
English :
Let’s keep it simple: this new show has been honed in the best comedy clubs in Paris.
