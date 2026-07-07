Spectacle danse électro Rave Lucid Lux Scène Nationale Valence
jeudi 8 octobre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle danse électro Rave Lucid
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 21:00:00
Date(s) :
2026-10-08
La culture clubbing entre sur scène avec fracas par la puissance de la danse électro. Les danseurs de la compagnie Mazelfreten libèrent une énergie communicatrice, vibrante et magnétique.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Club culture bursts onto the scene with a bang, fueled by the power of electro dance. The dancers of the Mazelfreten company radiate an infectious, vibrant, and magnetic energy.
L’événement Spectacle danse électro Rave Lucid Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme
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