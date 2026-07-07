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AGENDA · Valence

Spectacle danse électro Rave Lucid Lux Scène Nationale Valence

jeudi 8 octobre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Lux Scène Nationale
Adresse
36, Boulevard Général De Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 23

Valence

Spectacle danse électro Rave Lucid

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 21:00:00

Date(s) :
2026-10-08

La culture clubbing entre sur scène avec fracas par la puissance de la danse électro. Les danseurs de la compagnie Mazelfreten libèrent une énergie communicatrice, vibrante et magnétique.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

Club culture bursts onto the scene with a bang, fueled by the power of electro dance. The dancers of the Mazelfreten company radiate an infectious, vibrant, and magnetic energy.

L’événement Spectacle danse électro Rave Lucid Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme

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