Spectacle danse électro Rave Lucid Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle danse électro Rave Lucid

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 21:00:00

Date(s) :

2026-10-08

La culture clubbing entre sur scène avec fracas par la puissance de la danse électro. Les danseurs de la compagnie Mazelfreten libèrent une énergie communicatrice, vibrante et magnétique.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Club culture bursts onto the scene with a bang, fueled by the power of electro dance. The dancers of the Mazelfreten company radiate an infectious, vibrant, and magnetic energy.

L’événement Spectacle danse électro Rave Lucid Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme