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Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg

Adresse : 26, place Latour Maubourg

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Valence

Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 10:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Un moment tout en douceur pour chanter, jouer et partager les comptines qui bercent les tout-petits.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70  mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

A gentle moment to sing, play and share nursery rhymes.

L’événement Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

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