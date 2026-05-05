Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 10:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Un moment tout en douceur pour chanter, jouer et partager les comptines qui bercent les tout-petits.
.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gentle moment to sing, play and share nursery rhymes.
L’événement Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Exposition gravures, sculptures et films En dormance Lux Scène Nationale Valence Valence 5 mai 2026
- Ciné-concert L’incroyable femme des neiges et l’Ensemble 0 Lux Scène Nationale Valence Valence 5 mai 2026
- Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro L’Origan Valence 5 mai 2026
- Danse Kill Me place Charles Huguenel Valence 6 mai 2026
- Conférence La politique climatique entre anges et démons Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence 6 mai 2026