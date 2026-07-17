Spectacle de danse Artefacts, Archives départementales de la Drôme, Valence

Informations pratiques

Spectacle de danse Artefacts Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Archives départementales de la Drôme Drôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

L’artefact, issu d’une impulsion lumineuse sur une photographie, peut paraître disgracieux. Et si nous changions notre regard ? Ce défaut ne rend-t-il pas cette œuvre d’art plus belle et unique ?

À travers une image figée dans le temps reste un souvenir, une émotion d’un moment passé qui nous rappellera à tout jamais ce que l’on était… Suivez les danseurs dans les recoins des archives départementales à la recherche du temps, de la photographie et de la généalogie. Venez imprimer avec eux une image, un souvenir, une couleur pour figer à travers vos regards le moment présent…

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Création de la compagnie Le temps d’un mouvement

Sur réservation à partir du 31/08/2026

Archives départementales de la Drôme 14 Rue de la Manutention, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33475824480 https://archives.ladrome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 82 44 80 »}] Les Archives départementales de la Drôme conservent et transmettent la mémoire administrative et historique du territoire drômois et de ses habitants, du Moyen Âge à nos jours : le document le plus ancien date de 1095, le plus récent n’a que quelques années : soit presque 1000 ans d’histoire locale ! Les archives conservées représentent actuellement 33 km linéaires répartis sur deux sites. Possibilité de se garer à l’entrée du bâtiment dans un parking réservé aux lecteurs. Depuis la gare de Valence-Ville, compter environ 15 minutes de marche jusqu’aux Archives ou 10 minutes par le bus (ligne C5 – arrêt Préfecture).

L’artefact, issu d’une impulsion lumineuse sur une photographie, peut paraître disgracieux. Et si nous changions notre regard ? Ce défaut ne rend-t-il pas cette œuvre d’art plus belle et unique ?

©LTDM