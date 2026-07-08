Spectacle de danse Hasard de Pierre Rigal Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle de danse Hasard de Pierre Rigal

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Le chorégraphe et ses six interprètes électrons libres célèbrent le hasard comme une force de dérèglement, mais surtout de création.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

The choreographer and his six performers—free spirits—celebrate chance as a force of disruption, but above all, of creation.

L’événement Spectacle de danse Hasard de Pierre Rigal Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme