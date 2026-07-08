Spectacle de danse jeune public Murmures Lux Scène Nationale Valence
mardi 8 décembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle de danse jeune public Murmures
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Nathalie Pernette vous invite à explorer un univers féérique où la forêt devient scène. Une pièce accessible au jeune public qui joue d’oscillations entre apparitions et disparitions.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Nathalie Pernette invites you to explore a magical world where the forest becomes the stage. A play accessible to young audiences that plays on the interplay between appearances and disappearances.
L’événement Spectacle de danse jeune public Murmures Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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