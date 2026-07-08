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AGENDA · Valence

Spectacle de danse jeune public Murmures Lux Scène Nationale Valence

mardi 8 décembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Lieu
Lux Scène Nationale
Adresse
36, Boulevard Général De Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 23

Valence

Spectacle de danse jeune public Murmures

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2026-12-08

Date(s) :
2026-12-08

Nathalie Pernette vous invite à explorer un univers féérique où la forêt devient scène. Une pièce accessible au jeune public qui joue d’oscillations entre apparitions et disparitions.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

Nathalie Pernette invites you to explore a magical world where the forest becomes the stage. A play accessible to young audiences that plays on the interplay between appearances and disappearances.

L’événement Spectacle de danse jeune public Murmures Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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