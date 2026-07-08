Spectacle de danse jeune public Murmures Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle de danse jeune public Murmures

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Nathalie Pernette vous invite à explorer un univers féérique où la forêt devient scène. Une pièce accessible au jeune public qui joue d’oscillations entre apparitions et disparitions.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Nathalie Pernette invites you to explore a magical world where the forest becomes the stage. A play accessible to young audiences that plays on the interplay between appearances and disappearances.

L’événement Spectacle de danse jeune public Murmures Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme