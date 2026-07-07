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AGENDA · Valence

Spectacle de danse Mirari, d’Emmanuelle Vo-Dinh Lux Scène Nationale Valence

jeudi 15 octobre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Lux Scène Nationale
Adresse
36, Boulevard Général De Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 23

Valence

Spectacle de danse Mirari, d’Emmanuelle Vo-Dinh

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 21:00:00

Date(s) :
2026-10-15

De corps-paysages en corps-paysages, MIRARI propose un voyage en quatre tableaux dans des imaginaires très plastiques, lumineux et sonores, incarnés par trois interprètes.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

Moving from one body-landscape to the next, MIRARI takes the audience on a journey in four scenes through highly visual, luminous, and sonorous imaginary worlds, brought to life by three performers.

L’événement Spectacle de danse Mirari, d’Emmanuelle Vo-Dinh Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme

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