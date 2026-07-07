Spectacle de danse Mirari, d’Emmanuelle Vo-Dinh Lux Scène Nationale Valence
jeudi 15 octobre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle de danse Mirari, d’Emmanuelle Vo-Dinh
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 21:00:00
Date(s) :
2026-10-15
De corps-paysages en corps-paysages, MIRARI propose un voyage en quatre tableaux dans des imaginaires très plastiques, lumineux et sonores, incarnés par trois interprètes.
.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Moving from one body-landscape to the next, MIRARI takes the audience on a journey in four scenes through highly visual, luminous, and sonorous imaginary worlds, brought to life by three performers.
L’événement Spectacle de danse Mirari, d’Emmanuelle Vo-Dinh Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Les Off Live au Marché Festival Sur le Champ Valence 7 juillet 2026
- Ça va partir en guinguette Valence 7 juillet 2026
- Atelier enfants Initiation à la mosaïque Musée de Valence Valence 8 juillet 2026
- Balade en poney et structures gonflables Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence 8 juillet 2026
- Spectacle Opéra pour spaghettis Parc Jouvet Valence 8 juillet 2026