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Spectacle « De Pékin à Lampedusa », Bibliothèque Ceccano, Avignon

samedi 11 juillet 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon

Spectacle « De Pékin à Lampedusa », Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Ceccano
Adresse
2bis rue Laboureur 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée sur inscription

Spectacle « De Pékin à Lampedusa » 11 – 17 juillet Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T15:30:00+02:00 – 2026-07-11T16:20:00+02:00
Fin : 2026-07-17T15:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:20:00+02:00

Samia Yusuf Omar, âgée de 16 ans, doit arrêter sa scolarité à la mort de son père, tué en pleine rue de Mogadiscio. À la suite de ce drame, la jeune fille trouve refuge dans l’athlétisme.

Elle représentera la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin, elle décide de fuir et de tenter « le grand voyage » vers l’Europe afin de participer aux Jeux Olympiques de Londres de 2012.

Inspirée d’une histoire vraie

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « cie.belladonna@gmail.com »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Cie Belladonna – Création 2025 Festival d’Avignon OFF Spectacle

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