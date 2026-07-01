Spectacle « De Pékin à Lampedusa », Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Spectacle « De Pékin à Lampedusa » 11 – 17 juillet Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T15:30:00+02:00 – 2026-07-11T16:20:00+02:00

Fin : 2026-07-17T15:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:20:00+02:00

Samia Yusuf Omar, âgée de 16 ans, doit arrêter sa scolarité à la mort de son père, tué en pleine rue de Mogadiscio. À la suite de ce drame, la jeune fille trouve refuge dans l’athlétisme.

Elle représentera la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin, elle décide de fuir et de tenter « le grand voyage » vers l’Europe afin de participer aux Jeux Olympiques de Londres de 2012.

Inspirée d’une histoire vraie

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « cie.belladonna@gmail.com »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Cie Belladonna – Création 2025 Festival d’Avignon OFF Spectacle