Spectacle dessiné Coco mocote Lux Scène Nationale Valence
vendredi 2 octobre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle dessiné Coco mocote
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02 18:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Végétations luxuriantes à l’encre, petite bicoque de COCO MOCOTE aux crayons de couleur, flocons de neige en papier découpé, biscottes dessinées à la ligne claire, façonnent les différents tableaux de Marie Caudry qui rythment le spectacle.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Lush vegetation in ink, a small shack by COCO MOCOTE drawn in colored pencils, cut-out paper snowflakes, and rusks drawn in the “ligne claire” style—these elements shape the various scenes by Marie Caudry that punctuate the show.
L’événement Spectacle dessiné Coco mocote Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme
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