Spectacle dessiné Coco mocote Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle dessiné Coco mocote

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 18:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Végétations luxuriantes à l’encre, petite bicoque de COCO MOCOTE aux crayons de couleur, flocons de neige en papier découpé, biscottes dessinées à la ligne claire, façonnent les différents tableaux de Marie Caudry qui rythment le spectacle.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Lush vegetation in ink, a small shack by COCO MOCOTE drawn in colored pencils, cut-out paper snowflakes, and rusks drawn in the “ligne claire” style—these elements shape the various scenes by Marie Caudry that punctuate the show.

L’événement Spectacle dessiné Coco mocote Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme