Stage CRIIRAD Qu’est-ce que la radioactivité et quels sont ses effets ? Locaux de la CRIIRAD Valence
Stage CRIIRAD Qu’est-ce que la radioactivité et quels sont ses effets ? Locaux de la CRIIRAD Valence samedi 25 avril 2026.
Valence
Stage CRIIRAD Qu’est-ce que la radioactivité et quels sont ses effets ?
Locaux de la CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla Valence Drôme
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Découvrez les bases de la radioactivité et ses effets lors d’un stage accessible à tous. Entre apports théoriques et manipulations d’appareils, vous explorerez radioactivité naturelle et artificielle, mesures, expositions et impacts sanitaires.
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Locaux de la CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 82 50 stephane.monchatre@criirad.org
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English :
Discover the basics of radioactivity and its effects in a course open to all. From theory to equipment handling, you’ll explore natural and artificial radioactivity, measurements, exposure and health impacts.
L’événement Stage CRIIRAD Qu’est-ce que la radioactivité et quels sont ses effets ? Valence a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme
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