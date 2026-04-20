Stage CRIIRAD Qu’est-ce que la radioactivité et quels sont ses effets ? Locaux de la CRIIRAD Valence

Valence

Stage CRIIRAD Qu’est-ce que la radioactivité et quels sont ses effets ?

Locaux de la CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla Valence Drôme

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez les bases de la radioactivité et ses effets lors d’un stage accessible à tous. Entre apports théoriques et manipulations d’appareils, vous explorerez radioactivité naturelle et artificielle, mesures, expositions et impacts sanitaires.

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Locaux de la CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 82 50 stephane.monchatre@criirad.org

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English :

Discover the basics of radioactivity and its effects in a course open to all. From theory to equipment handling, you’ll explore natural and artificial radioactivity, measurements, exposure and health impacts.

L’événement Stage CRIIRAD Qu’est-ce que la radioactivité et quels sont ses effets ? Valence a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme