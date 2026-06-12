Stage d’été de musiques actuelles Musicomoise du 6 au 10 juillet Beauvais

Beauvais

Stage d’été de musiques actuelles Musicomoise du 6 au 10 juillet

Rue Charles Tellier Beauvais Oise

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 13:30:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le magasin Music.Com organise une semaine de stage d’été dédiée aux musiques actuelles, du 6 au 10 juillet, au Moulin des 3 Rivières à Beauvais. Ce lieu exceptionnel, installé dans un ancien moulin à eau et entouré d’un vaste espace verdoyant, offre un cadre idéal pour apprendre, pratiquer et partager sa passion de la musique.

Ouvert à tous les musiciens amateurs désireux de découvrir de nouveaux horizons ou de perfectionner leur pratique, ce stage permettra d’explorer différents styles musicaux tels que le jazz/blues, le funk, le rock, le reggae et le disco/électro.

Tout au long de la semaine, l’équipe pédagogique de Musicom accompagnera les participants à travers des cours collectifs axés principalement sur le jeu en groupe, favorisant l’écoute, le partage et l’expérience musicale collective.

Le stage se clôturera par une présentation conviviale au cours de laquelle les stagiaires auront l’occasion de partager le fruit de leur travail.

Le magasin Music.Com organise une semaine de stage d’été dédiée aux musiques actuelles, du 6 au 10 juillet, au Moulin des 3 Rivières à Beauvais. Ce lieu exceptionnel, installé dans un ancien moulin à eau et entouré d’un vaste espace verdoyant, offre un cadre idéal pour apprendre, pratiquer et partager sa passion de la musique.

Ouvert à tous les musiciens amateurs désireux de découvrir de nouveaux horizons ou de perfectionner leur pratique, ce stage permettra d’explorer différents styles musicaux tels que le jazz/blues, le funk, le rock, le reggae et le disco/électro.

Tout au long de la semaine, l’équipe pédagogique de Musicom accompagnera les participants à travers des cours collectifs axés principalement sur le jeu en groupe, favorisant l’écoute, le partage et l’expérience musicale collective.

Le stage se clôturera par une présentation conviviale au cours de laquelle les stagiaires auront l’occasion de partager le fruit de leur travail. .

Rue Charles Tellier Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 48 86 97 musicom@hotmail.fr

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English :

Music.Com is hosting a week-long workshop dedicated to contemporary music from July 6 to 10 at the Moulin des 3 Rivières in Beauvais. This exceptional venue, housed in a former watermill and surrounded by vast green spaces, offers an ideal setting for learning, practicing, and sharing a passion for music.

Open to all amateur musicians eager to discover new horizons or hone their skills, this workshop will allow participants to explore different musical styles such as jazz/blues, funk, rock, reggae, and electro.electro.

Throughout the week, Musicom’s teaching team will guide participants through group classes focused primarily on ensemble playing, fostering listening, sharing, and the collective musical experience.

The workshop will conclude with a friendly performance during which participants will have the opportunity to share the fruits of their labor.

L’événement Stage d’été de musiques actuelles Musicomoise du 6 au 10 juillet Beauvais a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis