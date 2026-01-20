Stage MosaïcPaint Peinture et mosaïque de verre Pinceau des Arbres Valence
Stage MosaïcPaint Peinture et mosaïque de verre
Pinceau des Arbres 5 rue Louvois Valence Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tout compris
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
2026-05-02
Une journée créative pour découvrir la rencontre entre la peinture et la mosaïque de pâtes de verre.
Pinceau des Arbres 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr
English :
A creative day to discover the encounter between painting and glass paste mosaics.
