Stages de danse flamenca La Movida MJC Jean Moulin Valence
Stages de danse flamenca La Movida MJC Jean Moulin Valence dimanche 26 avril 2026.
Valence
Stages de danse flamenca La Movida
MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Par stage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
La Movida, une semaine avec une grande diversité d’artistes, des figures internationales du flamenco comme des talents émergents ainsi que des danseurs locaux de la région de Valence.
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MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 42 82 23 centreculturelhispanique@gmail.com
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English :
La Movida, a week featuring a wide variety of artists, from international flamenco figures to emerging talents, as well as local dancers from the Valencia region.
L’événement Stages de danse flamenca La Movida Valence a été mis à jour le 2025-04-01 par Valence Romans Tourisme
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