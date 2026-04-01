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Stages de danse flamenca La Movida MJC Jean Moulin Valence

Stages de danse flamenca La Movida MJC Jean Moulin Valence dimanche 26 avril 2026.

Lieu : MJC Jean Moulin

Adresse : 20 avenue Jean Moulin

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : 2026-04-26T09:00:00

Fin : 2026-04-26T

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 20 20 20 Par stage

Valence

Stages de danse flamenca La Movida

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Par stage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

La Movida, une semaine avec une grande diversité d’artistes, des figures internationales du flamenco comme des talents émergents ainsi que des danseurs locaux de la région de Valence.
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MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 42 82 23  centreculturelhispanique@gmail.com

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English :

La Movida, a week featuring a wide variety of artists, from international flamenco figures to emerging talents, as well as local dancers from the Valencia region.

L’événement Stages de danse flamenca La Movida Valence a été mis à jour le 2025-04-01 par Valence Romans Tourisme

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