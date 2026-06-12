Beauvais

Stages multi activités d’été 2026

Beauvais Oise

Tarif : 11 – 11 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Sur une semaine, du lundi au vendredi, en matinée ou en après-midi (à l’exception des jours fériés du 14 juillet et du 15 août), vos enfants peuvent s’initier ou se perfectionner à de multiples activités sportives et de loisirs. C’est l’occasion idéale de tester de nouvelles disciplines dans un cadre sécurisé et encadré.

Sur une semaine, du lundi au vendredi, en matinée ou en après-midi (à l’exception des jours fériés du 14 juillet et du 15 août), vos enfants peuvent s’initier ou se perfectionner à de multiples activités sportives et de loisirs. C’est l’occasion idéale de tester de nouvelles disciplines dans un cadre sécurisé et encadré. .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Over the course of a week, from Monday to Friday, in the morning or afternoon (with the exception of public holidays on July 14 and August 15), your children can learn or improve their skills in a wide range of sports and leisure activities. It’s the perfect opportunity to try out new disciplines in a safe, supervised environment.

L’événement Stages multi activités d’été 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis