Stand sur le pastoralisme et portraits d’éleveurs du Parc Naturel Régional et Géoparc Mondial UNESCO des Causses du Quercy, Cité Bessières, Cahors

Informations pratiques

Stand sur le pastoralisme et portraits d’éleveurs du Parc Naturel Régional et Géoparc Mondial UNESCO des Causses du Quercy 19 et 20 septembre Cité Bessières Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de l’Année internationale du pastoralisme et des Journées européennes du patrimoine, découvrez comment cette pratique contribue à la richesse du patrimoine naturel, culturel et vivant du Lot.

Sur le stand, échangez avec des éleveurs passionnés et explorez les savoir-faire, les pratiques et les enjeux du pastoralisme, une activité emblématique du territoire.

Cette rencontre est proposée en lien avec l’exposition « ParcourS, un regard sur le pastoralisme » de Nelly Blaya, présentée sur le même site.

Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.

À l’occasion de l’Année internationale du pastoralisme et des Journées européennes du patrimoine, découvrez comment cette pratique contribue à la richesse du patrimoine naturel, culturel et vivant du…

©Département du Lot