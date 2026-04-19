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TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE Bourges

TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE Bourges

TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE Bourges samedi 2 mai 2026.

Adresse : 6 Rue du Pré Doulet

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif : 11 11 18 11 Tarif réduit

Bourges

TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE

6 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 11 – 11 – 18 EUR
11
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:45:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE
Demi-finale retour des Playoffs 11  .

6 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire  

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TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE

L’événement TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY

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