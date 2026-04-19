Bourges

TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE

6 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 11 – 11 – 18 EUR

11

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:45:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE

Demi-finale retour des Playoffs 11 .

6 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE

L’événement TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY