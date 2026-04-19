TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE Bourges
TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE Bourges samedi 2 mai 2026.
Bourges
TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE
6 Rue du Pré Doulet Bourges Cher
Tarif : 11 – 11 – 18 EUR
11
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:45:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE
Demi-finale retour des Playoffs 11 .
6 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
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TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE
L’événement TANGO BOURGES BASKET CHARLEVILLE Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY
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