TERRE DES HOMMES – SAINT EXUPERY, Ancien Carmel, Avignon
TERRE DES HOMMES – SAINT EXUPERY, Ancien Carmel, Avignon samedi 4 juillet 2026.
TERRE DES HOMMES – SAINT EXUPERY 4 – 23 juillet Ancien Carmel Vaucluse
17 euros à 23 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:45:00+02:00 – 2026-07-04T12:55:00+02:00
Fin : 2026-07-23T11:45:00+02:00 – 2026-07-23T12:55:00+02:00
Premier vol, Antoine de Saint-Exupéry décolle à l’aube du 29 janvier 1926 vers Dakar, il survole l’Espagne profitant de la poésie de ces paysages. Puis de nuit, dans un combat face aux orages, il s’écrase dans le Sahara de nuit. Il faut alors survivre, lutter contre le soleil, les mirages et la folie…
Auteur : Antoine de SAINT-EXUPÉRY
Adaptation et interprétation : Pierre DEVAUX
Metteur en scène : Thierry HARCOURT
Création Sonore : Tazio CAPUTO
Production et Diffusion : CHRISTOPHE PARIS PRODUCTION et Cie HARPAGON
Ancien Carmel 3, rue de l’Observance – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@christopheparis-diffusion.fr »}]
1926. Antoine de Saint-Exupéry s’écrase en avion dans le Sahara. Il faut alors survivre.
Pierre Barrière
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