Bourges

The 5 Rosies en Concert au Palais d’Auron

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 43 – 43 – EUR

43

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-30 20:00:00

fin : 2027-03-30 23:30:00

Date(s) :

2027-03-30

Vibrez au son d’AC/DC avec The 5 Rosies, tribute band rock explosif en concert au Palais d’Auron à Bourges.

The 5 Rosies, tribute band dédié à AC/DC, investit le Palais d’Auron à Bourges pour un concert placé sous le signe du hard rock.

Le groupe propose une retranscription fidèle et énergique de l’univers du célèbre groupe australien, entre riffs puissants, solos électriques et voix rugissante. Un rendez-vous taillé pour les amateurs de rock et les fans d’AC/DC, à vivre en fosse debout ou en places assises. 43 .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60

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English :

Rock out to the sounds of AC/DC with The 5 Rosies, an explosive rock tribute band performing live at the Palais d’Auron in Bourges.

L’événement The 5 Rosies en Concert au Palais d’Auron Bourges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES