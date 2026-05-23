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The dansant Bourges BOURGES

dimanche 11 octobre 2026 · Bourges · BOURGES

The dansant Bourges BOURGES

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
15:00
Heure de fin
19:00
Lieu
Bourges
Adresse
AVENUE MARCEL HAEGELEN
Ville
18000 BOURGES
Département
Cher
Tarif
12

L’association Loisirs et Culture propose dimanche 11 octobre 2026 de 15h à 19h un THÉ DANSANT à la salle Familia, avenue Marcel Haegelen à Bourges.

Entrée : 12 €

Musette-variétés – Chansons françaises : Kristy-Belle

Sur place crêpes, gâteaux et boissons

Contact : portable 06 73 91 57 31

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