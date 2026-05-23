The dansant Bourges BOURGES

Informations pratiques

L’association Loisirs et Culture propose dimanche 11 octobre 2026 de 15h à 19h un THÉ DANSANT à la salle Familia, avenue Marcel Haegelen à Bourges.

Entrée : 12 €

Musette-variétés – Chansons françaises : Kristy-Belle

Sur place crêpes, gâteaux et boissons

Contact : portable 06 73 91 57 31