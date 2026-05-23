AGENDA · BOURGES
The dansant Bourges BOURGES
dimanche 11 octobre 2026 · Bourges · BOURGES
Informations pratiques
L’association Loisirs et Culture propose dimanche 11 octobre 2026 de 15h à 19h un THÉ DANSANT à la salle Familia, avenue Marcel Haegelen à Bourges.
Entrée : 12 €
Musette-variétés – Chansons françaises : Kristy-Belle
Sur place crêpes, gâteaux et boissons
Contact : portable 06 73 91 57 31
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