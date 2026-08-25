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AGENDA · Valence

Théâtre d’impro avec Les Excités Popcorn Cinéma le Pathé Valence

vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma le Pathé · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinéma le Pathé
Adresse
53 avenue de Romans
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Théâtre d’impro avec Les Excités Popcorn

Cinéma le Pathé 53 avenue de Romans Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

L’impro s’invite au cinéma ! Films improvisés, doublages, saynètes et une grosse dose d’humour !
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Cinéma le Pathé 53 avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36  contact@excites.fr

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English :

Improv takes the stage at the movies! Improvised films, voice-overs, skits, and a big dose of humor!

L’événement Théâtre d’impro avec Les Excités Popcorn Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme

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