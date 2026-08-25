Théâtre d’impro avec Les Excités Popcorn Cinéma le Pathé Valence
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma le Pathé · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre d’impro avec Les Excités Popcorn
Cinéma le Pathé 53 avenue de Romans Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
L’impro s’invite au cinéma ! Films improvisés, doublages, saynètes et une grosse dose d’humour !
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Cinéma le Pathé 53 avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
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English :
Improv takes the stage at the movies! Improvised films, voice-overs, skits, and a big dose of humor!
L’événement Théâtre d’impro avec Les Excités Popcorn Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme
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