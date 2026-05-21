Théâtre jeune public Mille voyages (pop-up, marionnettes et percussions) Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay
Théâtre jeune public Mille voyages (pop-up, marionnettes et percussions) Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay samedi 24 octobre 2026.
Le Puy-en-Velay
Théâtre jeune public Mille voyages (pop-up, marionnettes et percussions)
Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Dans une chambre pleine de rêves, Doudou est toujours là.
Mais ce matin, il a disparu. Le vent murmure alors qu’il a plongé la tête la première dans un livre enchanté aux multiples secrets… Le grand livre des Mille Voyages !
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr
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English :
In a room full of dreams, Doudou is always there.
But this morning, he disappeared. The wind whispers that he has plunged headfirst into an enchanted book of many secrets? Le grand livre des Mille Voyages!
L’événement Théâtre jeune public Mille voyages (pop-up, marionnettes et percussions) Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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