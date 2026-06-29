Théâtre La chambre de l’écrivain Comédie de Valence Valence
Théâtre La chambre de l’écrivain Comédie de Valence Valence jeudi 24 septembre 2026.
Valence
Théâtre La chambre de l’écrivain
Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24 2026-09-25
Après Nos paysages mineurs et En finir avec leur histoire, l’auteur tente de comprendre ce qui l’a poussé à faire fiction de son histoire personnelle et livre une réflexion sur l’acte d’écriture.
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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
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English :
Following *Nos paysages mineurs* and *En finir avec leur histoire*, the author attempts to understand what led him to turn his personal history into fiction and offers some reflections on the act of writing.
L’événement Théâtre La chambre de l’écrivain Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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