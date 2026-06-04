Théâtre La folle journée ou le mariage de Figaro Théâtre de la Ville Valence mardi 17 novembre 2026.

Valence

Théâtre La folle journée ou le mariage de Figaro

Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-20 20:00:00

Date(s) :

2026-11-17 2026-11-20

Sous les airs vifs et jubilatoires de cette comédie, la metteuse en scène fait émerger les violences de classe et de genre, sans jamais en édulcorer les enjeux, et révèle les rapports de domination qui traversent nos sociétés.

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Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

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English :

Amid the lively and jubilant atmosphere of this comedy, the director brings to light class and gender-based violence, without ever downplaying the stakes, and reveals the power dynamics that permeate our societies.

L’événement Théâtre La folle journée ou le mariage de Figaro Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme